Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Lübnan için ittifak çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Müslümanların "hem şahsi yaşantılarında hem de toplumsal ilişkilerinde güzel ahlakı kendilerine rehber edinmeleri gerektiğini" söyledi.

ÇOCUKLAR İÇİN "AHLAK" VURGUSU

Erdoğan, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi Efendimizin örnek ahlakıyla tanıştırmamız, onları Resul-i Kibriya'nın temsil ettiği değerlerle buluşturmamız hayati bir meseledir" dedi.

FİLİSTİN VE LÜBNAN'DAKİ DURUMA TEPKİ

Cumhurbaşkanı, Filistin'den Lübnan'a, Sudan'dan Somali'ye kadar birçok coğrafyada yaşanan krizlere dikkat çekerek, "Her şeyden habersiz, masum yavrular göz göre göre hedef alınıyor. Dünyayı tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan bebekler, çocuklar toprağa düşüyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan, İsrail yönetiminin Gazze'deki soykırımına değinerek, "Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor" dedi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ELEŞTİRİ

Erdoğan, uluslararası toplumun Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki soykırım karşısında yeterli reaksiyon göstermediğini belirterek, "Ne küresel yapılar ne de uluslararası toplum dün olduğu gibi bugün de katliamların önüne geçecek güçlü bir irade ortaya koyamıyor" diye konuştu.

İTTİFAK VE İTTİHAT ÇAĞRISI

Müslümanların başkalarına umut bağlamakla bir yere varamayacağını vurgulayan Erdoğan, "Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için 'İttifakta hayır vardır' diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "86 milyonun kardeşliğini ve kaderdaşlığını daha da güçlendirmenin yollarını arıyoruz" diyerek sözlerini sürdürdü.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA TEŞEKKÜR

Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası boyunca düzenlenen etkinliklerin hayırlara vesile olmasını dileyerek, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatından yurt dışı görevlilerine kadar tüm çalışanlarına teşekkür etti.

(ANKA)