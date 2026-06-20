Cumhur İttifakı'nda 'Silivri' çatlağı! Özgür Çelik açıkladı

Silivri Belediyesi’nde başkanvekilliği seçiminde CHP adayı Yalçın Ekici 3. turda 20 oyla göreve seçildi. AKP’nin aday çıkarmadığı, MHP’nin ise oylamaya katılmadığı seçim süreci Cumhur İttifakı içindeki gerilim iddialarıyla dikkat çekti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, MHP’nin katılmamasına ilişkin AKP ile MHP arasında anlaşmazlık bulunduğu yönünde değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkanvekili seçimi yapıldı. AKP aday çıkarmazken MHP üyeleri oylamaya katılmadı. 30 üyeli mecliste 25 oy kullanılan seçim 3. turda sonuçlandı ve CHP adayı Yalçın Ekici 20 oy alarak başkanvekili seçildi. 5 oy boş kullanıldı.

"AKP İLE MHP ARASINDA GERİLİM VAR"

Seçim süreci, Cumhur İttifakı içindeki tutum farklılıkları ve meclisteki katılım eksikliği nedeniyle dikkat çekti. Oylamanın ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye önünde yaptığı açıklamada, "MHP meclis üyelerinin buraya oy kullanma alanına gelmemesiyle ilgili AK Parti ile MHP arasında Silivri'de bir gerilim, bir anlaşmazlık, bir uzlaşmazlık olduğuna yönelik birtakım konular bugün burada konuşuldu" dedi.

Cumhur İttifakı arasındaki çatlağa dikkat çeken Çelik şöyle konuştu:

"Buradan biz nezaketen aday çıkartmadık gibi birtakım yorumlarla karşılaşabiliriz. Buradan şunun altını çizmek isterim; Örneğin Bursa ilinde bir seçim gerçekleşti. Mustafa Bozbey Bursa'da seçimi kazandı. Seçmen Bursa'ya bir mesaj verdi. 'Biz Mustafa Bozbey'i belediye başkanı seçiyoruz' dedi. Meclis çoğunluğunu da AK Parti'ye vererek 'Bir denetleme, güçlü denetleme yetkisi veriyoruz' dedi. Ancak ne yaptılar Bursa'da? Bursa'da meclis çoğunluğunu kullanarak Bursa halkının iradesine çöktüler. Mustafa Bozbey şu an Bursa'da tutsak vaziyette ve belediye el değiştirdi.

Milli iradeye saygı duymak herkesin her aşamada ortak sorumluluğu olmalı. Milli iradeye saygı duyulmasını Bursa'da da beklerdik, Gaziosmanpaşa'da da beklerdik, Bayrampaşa'da da beklerdik. Bunu gerçekleştirmediler, milli iradeye karşı büyük bir nezaketsizlik örneği sergilediler, belediyelerimize çöktüler.

Buradaki hikaye şu; burada 20 meclis üyesi birbirine kenetlenerek bir süreç yürüttü. İlçe başkanımız Doruk Bulut meclis üyelerimizle beraber, partililerimiz kenetlendiler. Ben tekrar bu kenetlenmeyi sağlayıp burada türlü hilelere fırsat vermeyen meclis üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızın da bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum."