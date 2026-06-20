Bora Balcıoğlu'ndan başkanvekili seçilen Ekici'ye tebrik mesajı



Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasının ardından Silivri Belediyesi Meclisi'nde bugün başkanvekili olarak CHP'nin adayı Yalçın Ekici 20 oy alarak başkanvekili seçildi. AKP seçimde aday çıkarmadı, MHP ise seçime katılmadı.

BALCIOĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI

Seçimin ardından Bora Balcıoğlu, sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı. Balcıoğlu, Ekici'yi tebrik ederek "Kendisini yürekten tebrik ediyor; bu süreçte Silivri’nin iradesine, belediyemizin kurumsal sorumluluğuna ve birlikte büyüttüğümüz Vicdan Belediyeciliği anlayışına sahip çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Balcıoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis Üyemiz Yalçın Ekici, Silivri Belediye Başkan Vekili olarak seçildi. Kendisini yürekten tebrik ediyor; bu süreçte Silivri’nin iradesine, belediyemizin kurumsal sorumluluğuna ve birlikte büyüttüğümüz Vicdan Belediyeciliği anlayışına sahip çıkacağına inanıyorum. Bizim için makamlar gelip geçicidir; asıl olan halka hizmettir, Silivri’ye duyduğumuz sevgidir, hemşehrilerimize karşı taşıdığımız sorumluluktur. Hiç kimsenin şüphesi olmasın; Silivri Belediyesi tüm çalışma arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle ve halkçı belediyecilik anlayışımızla hizmetlerine kesintisiz devam edecektir. Yalçın ağabeyime görevinde başarılar diliyor; birlik, dayanışma ve ortak akılla Silivri’mize hizmet yolculuğumuzun süreceğine inanıyorum. Silivri’nin iradesi güçlüdür. Vicdan Belediyeciliği yoluna devam edecektir."