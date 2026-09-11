Cübbeli'nin "Voleybolcu tebriği dinden çıkarır" fetvası: Yeni Şafak yazarı 'Cumhurbaşkanının durumunu' sordu!

2026 CEV Avrupa Şampiyonasını kazanarak üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazanmasının ardından Beştepe'de Erdoğan tarafından ağırlandı. Erdoğan Filenin Sultanları'nı tüm kadrosuyla tebrik etti.

YENİ ŞAFAK YAZARI CÜBBELİ'NİN VOLEYBOLCU FETVASINI SORDU: CUMHURBAŞKANIMIZIN DURUMU NEDİR

İktidara yakınlığı ile bilenen Yeni Şafak gazetesinin yazarı İsmail Kılıçarslan, "Kadın voleybolcuları tebrik etmenin kişiyi dinden çıkaracağı" yönünde fetva veren Cübbeli Ahmet'e, Erdoğan'ın A Millî Kadın Voleybol Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edip kutlamasını katıldığı programda sordu. Kılıçarslan "Cumhurbaşkanımızın durumu Cübbeli Ahmet'in iddiasına göre nedir?" derken sözlerinin devamında "Cübbeli o fetvasında ısrar edecek mi yoksa bildiğimiz manevralarından birini daha mı göreceğiz?" şeklinde konuştu.

"Cübbeli Ahmet diye bilinen hoca, Filenin Sultanları'nı tebrik etmenin insanı dinden çıkarabileceğine dair bir fetva verdi. Eski ama çok net bir fetva. Mesele daha iyi anlaşılsın diye, voleybolcu kızları tebrik etmenin de bu küfre dahil olduğuna dair bir anlatı geliştiriyor. Fakat Cumhurbaşkanımız, devletin en üst kadem yetkilisi olarak Avrupa Şampiyonu olan voleybolcularımızı hem makamına kabul etti hem de açıktan tebrik etti malum. Cumhurbaşkanımızın durumu Cübbeli Ahmet'in iddiasına göre nedir? Cübbeli o fetvasında ısrar edecek mi yoksa bildiğimiz manevralarından birini daha mı göreceğiz?"

CÜBBELİ AHMET NE DEMİŞTİ?

Cübbeli, 2021 yılındaki bir 'sohbetinde' kadın voleybolcuların başarısını kutlamanın dinen "haram" olduğunu öne sürerek şu fetvayı vermişti:

"Haramı tebrik etmek insanı dinden çıkarır. Milletimiz çok cahil olduğundan, avret yeri görünen birisi bir şey kazanıyor, başlıyorlar tebrike"