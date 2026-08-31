Çocukların kavgası hastanede bitti: Çocuğun çenesini kırdı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 15 yaşındaki H.H. ile 16 yaşındaki M.K. arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. M.K.’nin darbettiği H.H.’nin çenesi kırıldı. Olayın ardından kaçan M.K., jandarma ekipleri tarafından evinde yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÇENESİNİ KIRDI

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre H.H. ile M.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., H.H.’yi darbetti. Darbe sonucu H.H.’nin çenesi kırıldı.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından M.K. hızla bölgeden kaçarken, yaralanan H.H. çevredekilerin yardımıyla araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. H.H.’ye burada ilk müdahale yapıldı. Yaralı, daha sonra ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

ŞÜPHELİ EVİNDE YAKALANDI

M.K.’yı yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)