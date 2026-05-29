Çocuk parkında şüpheli ölüm! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde bulundu

Olay, 19 Mayıs sabahı Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyran Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgedeki vatandaşlar, Şehit Metin Selçuk Çocuk Parkı’ndaki kameriyede bir kişinin asılı halde olduğunu gördü.

Durumu fark edenler, yetkilileri arayarak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Görevlilerin yaptığı kontrolde, kameriyede bulunan 18 yaşındaki Beyzanur N.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZE ŞEHİR MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Beyzanur N.'nin cansız bedeni üzerinde otopsi işlemleri yapıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından genç kızın cenazesi, Malatya Şehir Mezarlığı'na götürülerek burada toprağa verildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yeşilyurt ilçesinde yaşanan ölüm olayıyla ilgili yetkililer harekete geçti. Adli makamlar, olayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.