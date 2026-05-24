Şişli’de şüpheli ölüm! Genç kadın evinde ölü bulundu

Şişli’de arkadaşlarının bir süredir haber alamadığı 34 yaşındaki Defne Boz, evinde ölü bulundu. Boz’un ölümü şüpheli bulunurken, olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Şişli’de yaşayan Defne Boz, evinde ölü bulundu. Olay, dün saat 17.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Defne Boz’dan bir süredir haber alamayan arkadaşları evine geldi. Kapı açılmayınca durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen ekipler, çilingirle dairenin kapısını açarak içeri girdi.

Boz, lavabo girişinde hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde 34 yaşındaki Boz’un hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Evde herhangi bir nota rastlanmadı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Boz’un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Doktorun ilk değerlendirmesinde ölüm şüpheli olarak değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
