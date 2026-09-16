Çocuk işçi feci şekilde öldü! Kaynar su üzerine patladı...

Gaziantep'te bir polyester fabrikasında meydana gelen buhar kazanı patlamasında ağır yaralanan Suriye uyruklu 16 yaşındaki işçi Abdullah Omar El Obid, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir polyester fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle buhar kazanında patlama yaşandı. Patlamanın gerçekleştiği alanda buhar ve kaynar suya maruz kalan 16 yaşındaki çocuk işçi El Obid ağır yaralandı.

Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Abdullah Omar El Obid, ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı. Ancak 16 yaşındaki işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürülen El Obid'in cenazesi, burada gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)