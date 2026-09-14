İşçi minibüsü ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

MİNİBÜS KONTROLDEN ÇIKIP AĞACA ÇARPTI

Olay, saat 14.00 sıralarında Alaşehir-Tepeköy yolu üzerinde yaşandı. 62 yaşındaki M.U. yönetimindeki ve içerisinde toplam 17 kişinin bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aniden karşı şeride geManisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Kazada minibüste bulunan 17 kişiden 14'ü yaralandı.çti.

Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarında bulunan ağaca şiddetle çarparak anca durabildi.

14 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye derhal sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada araçta bulunan 17 kişiden 14'ünün yaralandığı belirlendi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi ile çevredeki diğer sağlık kuruluşlarına kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAYMAKAM İNCELEMELERDE BULUNDU VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, kazanın ardından olay yerine gelerek görevli ekiplerden durum hakkında detaylı bilgi aldı. Hastanelerde tedavisi devam eden yaralıların takibi yapılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. (DHA, AA)