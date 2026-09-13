Cinsel içerikli görüntülere hastaneden yanıt: Mahremiyet tedbirleri artırıldı

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde bir bilgisayar ekranında cinsel içerikli materyallerin görüntülendiği anlara ait videoların sosyal medyada yer alması üzerine hastane yönetiminden kamuoyu açıklaması yapıldı.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve ilk bilgilere göre hastane koridorundan görülebilen açık bir odada çekildiği öne sürülen görüntüler, kullanıcılar arasında tepkiye yol açtı.

HASTANE YÖNETİMİ: SPERMİYOGRAM TETKİKİ İÇİN KULLANILAN ÖZEL ALAN

Tepkilerin ardından açıklamada bulunan Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yönetimi, görüntülerin varlığını doğruladı. Açıklamada, materyallerin 25 yıldır hizmet veren Androloji Laboratuvarı bünyesinde, spermiyogram (sperm testi) tetkiki için numune verme amacıyla oluşturulan özel odada yer aldığı bildirildi.

Tüp bebek ve androloji laboratuvarlarındaki numune alım süreçlerinde görsel materyallerden yararlanılmasının klinik bir uygulama olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu odanın iki ayrı kapıdan geçilerek ulaşılan, kilitlenebilir ve genel kullanım alanlarından tamamen bağımsız bir bölüm olduğu kaydedildi. Materyallerin yalnızca hastaların kişisel kullanımı için bulunduğu ve üçüncü kişilerin erişimine kapalı olduğu ifade edildi.

ERİŞİM KOŞULLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından hastane yönetimi, hasta mahremiyetini korumak adına ilgili alanın erişim ve kullanım şartlarının gözden geçirildiğini ve ek güvenlik tedbirlerinin alındığını duyurdu.