Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Cinsel içerikli görüntülere hastaneden yanıt: Mahremiyet tedbirleri artırıldı

Cinsel içerikli görüntülere hastaneden yanıt: Mahremiyet tedbirleri artırıldı

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde bir bilgisayar ekranında cinsel içerikli görüntülerin yer aldığı videoların sosyal medyada tepki toplamasının ardından yönetimden açıklama geldi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Cinsel içerikli görüntülere hastaneden yanıt: Mahremiyet tedbirleri artırıldı

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde bir bilgisayar ekranında cinsel içerikli materyallerin görüntülendiği anlara ait videoların sosyal medyada yer alması üzerine hastane yönetiminden kamuoyu açıklaması yapıldı.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve ilk bilgilere göre hastane koridorundan görülebilen açık bir odada çekildiği öne sürülen görüntüler, kullanıcılar arasında tepkiye yol açtı.

Düzce Üniversitesi Hastanesi'nden cinsel içerikli film açıklaması! Sosyal medyada gündem olmuştuDüzce Üniversitesi Hastanesi'nden cinsel içerikli film açıklaması! Sosyal medyada gündem olmuştu

HASTANE YÖNETİMİ: SPERMİYOGRAM TETKİKİ İÇİN KULLANILAN ÖZEL ALAN

Tepkilerin ardından açıklamada bulunan Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yönetimi, görüntülerin varlığını doğruladı. Açıklamada, materyallerin 25 yıldır hizmet veren Androloji Laboratuvarı bünyesinde, spermiyogram (sperm testi) tetkiki için numune verme amacıyla oluşturulan özel odada yer aldığı bildirildi.

Tüp bebek ve androloji laboratuvarlarındaki numune alım süreçlerinde görsel materyallerden yararlanılmasının klinik bir uygulama olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu odanın iki ayrı kapıdan geçilerek ulaşılan, kilitlenebilir ve genel kullanım alanlarından tamamen bağımsız bir bölüm olduğu kaydedildi. Materyallerin yalnızca hastaların kişisel kullanımı için bulunduğu ve üçüncü kişilerin erişimine kapalı olduğu ifade edildi.

ERİŞİM KOŞULLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından hastane yönetimi, hasta mahremiyetini korumak adına ilgili alanın erişim ve kullanım şartlarının gözden geçirildiğini ve ek güvenlik tedbirlerinin alındığını duyurdu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Düzce Hastane
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro