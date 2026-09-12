Düzce Üniversitesi Hastanesi'nden cinsel içerikli film açıklaması! Sosyal medyada gündem olmuştu

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada tepki toplayan görüntüler üzerine kurum tarafından yazılı bir basın açıklaması yayımlandı.

Haberlere konu olan alanın kamuoyuna yansıtıldığından farklı bir niteliğe sahip olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Habere konu olan yer, Düzce ilinde tek olan ve yaklaşık 25 yıldır hizmet veren Androloji Laboratuvarımız bünyesinde, spermiyogram tetkiki kapsamında numune verilmesi amacıyla kullanılan özel bir alandır. Tüp bebek (IVF) ve androloji laboratuvarlarında numune verme sürecinde görsel uyaranlardan yararlanılması, hastaların numune verme sürecini desteklemek amacıyla başvurulan klinik uygulamalar arasında yer almaktadır."

Söz konusu alanın genel kullanım alanlarından bağımsız olduğuna dikkat çekilen açıklamada, odanın iki ayrı kapıdan geçilerek ulaşılan, kilitlenebilir ve hasta mahremiyeti gözetilerek düzenlenmiş kontrollü bir bölüm olduğu vurgulandı. Odadaki materyallerin yalnızca tetkik kapsamında kişisel kullanım için bulundurulduğu ve üçüncü kişilerin erişimine kapalı olduğu ifade edildi.

Görüntülerin tıbbi bağlamından koparılarak değerlendirildiğine işaret eden hastane yönetimi, yine de konuyla ilgili önlemlerin artırıldığını belirtti:

"Hasta mahremiyetinin korunması amacıyla ilgili alanın kullanım ve erişim koşulları yeniden gözden geçirilmiş, gerekli tedbirler alınmıştır."