Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Çinli turist denizde ölümle burun buruna geldi: Kurtarma anları kamerada

Çinli turist denizde ölümle burun buruna geldi: Kurtarma anları kamerada

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde denizde fenalaşarak hareketsiz kalan Çinli turist Gong Wu, vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kurtarma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Çinli turist denizde ölümle burun buruna geldi: Kurtarma anları kamerada

Olay, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 11.00 sıralarında, meydana geldi. İlçeye tatile Malta bayraklı kruvaziyer ‘Celebritiy Equinox’ ile gelen Çinli turist Gong Wu, Kadınlar Denizi Plajı'nda serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra denizde fenalaşan turist, su yüzeyinde hareketsiz kaldı.

Çinli turist denizde ölümle burun buruna geldi: Kurtarma anları kamerada - Resim : 1

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YARDIMINA KOŞTU

Su yüzeyinde hareketsiz kalan Wu'yu görenler, yardımına koştu. Boğulma tehlikesi geçiren Wu, sudan çıkarıldı ve ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çinli turist denizde ölümle burun buruna geldi: Kurtarma anları kamerada - Resim : 3

Otel havuzunda fenalaştı: 35 yaşındaki kadın hayatını kaybettiOtel havuzunda fenalaştı: 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

O ANLAR KAMERADA

Wu’nun kurtarılma anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aydın Deniz
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro