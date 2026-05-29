Çinli turist denizde ölümle burun buruna geldi: Kurtarma anları kamerada
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde denizde fenalaşarak hareketsiz kalan Çinli turist Gong Wu, vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kurtarma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 11.00 sıralarında, meydana geldi. İlçeye tatile Malta bayraklı kruvaziyer ‘Celebritiy Equinox’ ile gelen Çinli turist Gong Wu, Kadınlar Denizi Plajı'nda serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra denizde fenalaşan turist, su yüzeyinde hareketsiz kaldı.
ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YARDIMINA KOŞTU
Su yüzeyinde hareketsiz kalan Wu'yu görenler, yardımına koştu. Boğulma tehlikesi geçiren Wu, sudan çıkarıldı ve ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
O ANLAR KAMERADA
Wu’nun kurtarılma anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)
