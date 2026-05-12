Otel havuzunda fenalaştı: 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde eşiyle birlikte konakladığı otelin yüzme havuzunda yüzen Elif Nur Ongun, fenalaşarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Eşi ve görevliler tarafından havuzdan çıkarılan 35 yaşındaki kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

KALP HASTASI KADIN KURTARILAMADI

Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi'ndeki otelden bilinci kapalı bir şekilde hastaneye sevk edilen Ongun, kurtarılamadı.

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Elif Nur Ongun’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)