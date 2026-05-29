CHP'li Tan yandaş ismin iddialarına çok sert yanıt verdi: Hiç mi utanmıyorsunuz

Televizyon yorumcusu Nuray Başaran, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında "mutlak butlan" kararı çıkmasının ardından bir iddia ortaya attı. Başaran, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın bu kararla ilgili yardım istemek amacıyla ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'a gittiğini öne sürdü. Bu iddia üzerine Namık Tan, sosyal medya hesabı üzerinden detaylı bir açıklama yayımladı.

"GÜNDEMDE KALMAK İÇİN YALAN SÖYLÜYORSUNUZ"

Hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddeden CHP'li Tan, iddia sahibi Başaran'a doğrudan seslendi. Görüşme iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Tan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Böylesine bir yalanı fütursuzca söylemekten hiç mi utanmıyorsunuz? Ben Tom Barrack ile bırakın görüşmeyi, yan yana bile gelmedim. Siz gündemde kalmak için yalan söylemekte herhangi bir sakınca görmüyor olabilirsiniz. Ancak bu ahlak dışı davranışınıza başkalarını alet edemezsiniz. Ben Tom Barrack ile bırakın görüşmeyi, yan yana bile gelmedim."

İDDİA EDİLEN GÜNDE PARİS'TEYDİ, ARDINDAN AMELİYATA ALINDI

Tan, mutlak butlan kararının çıktığı ve görüşmenin yapıldığının iddia edildiği günlerdeki fiziki konumunu ve sağlık durumunu da detaylarıyla kamuoyuyla paylaştı. Kararın çıktığı gün yurt dışında görevli olduğunu belirten Tan, süreci şu sözlerle aktardı:

"Ben butlan kararı çıktığı gün Paris’te devam etmekte olan Avrupa Konseyi Siyasi Komite toplantısında geçirdiğim rahatsızlıktan ötürü Türkiye’ye dönüş yolundaydım. Yurda döner dönmez 22 Mayıs Cuma günü acilen hastaneye yatırıldım ve Ankara Dünyagöz’de retina yırtılması kaynaklı ağır bir ameliyat geçirdim. O günden bu yana önce hastanede, şu anda da evde gözetim altındayım.”

TEKZİP VE ÖZÜR ÇAĞRISI

Sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bir dönemde hedef alınan Tan, söz konusu iddialar karşısında hukuki yollara başvuracağını duyurdu. Başaran'ın iddialarına karşı tekzip sürecini işleteceğini belirten Tan, “Sizi şiddetle kınıyorum ve bu mecradan bu yalanınızla ilgili acilen tekzip ve özür talep ediyorum. Ayrıca her türlü hukuki hakkımı mahfuz tuttuğumu da bilmenizi istiyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.