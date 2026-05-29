CHP'li Tanal 'tatile gitti' iftirasını belgeleriyle yalanladı! Hangi saatte nerede olduğunu tek tek anlattı

CHP'ye yönelik butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden göreve getirildi ve CHP Genel Merkezi polis müdahalesi ile boşaltıldı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal hakkında ise bu gelişmeler yaşanırken “Yunanistan’da tatil yaptığı” yönünde iddialar ortaya atıldı.

Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül sosyal medya paylaşımında, “Partine kayyum atanmış, genel merkezine polis zoruyla girilmiş, millet demokrasi rejimi ortadan kalktı diye dövünüyor, sen kalkıp Yunanistan’a tatile gidiyorsun. Bir de bunu instagramda paylaşıyorsun. Bu siyaset esnafıyla olmaz sevgili arkadaşlar, sizi dolandırıyor bunlar” ifadelerini kullandı.

İDDİALARI YALANLADI

Söz konusu paylaşımın ardından Mahmut Tanal’dan uzun bir açıklama geldi. Tanal, hakkındaki “tatil” iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Balkanlar üzerinden kara yoluyla seyahat ettiğini ve tüm hareketlerinin resmi kayıtlarla sabit olduğunu söyledi.

'TİRAN’DA ARACIMI BIRAKIP ANKARA’YA UÇTUM'

Tanal açıklamasında, mutlak butlan kararının ardından Türkiye'ye döndüğünü şöyle ifade etti:

“Aracım Arnavutluk’taydı ve Balkanlar’da kara yoluyla seyahat ediyordum. Genel Merkezimizin çağrısı ve Grup Başkanvekilliği seçimi nedeniyle aracımı Arnavutluk’un başkenti Tiran’da güvenli bir yere bıraktım. Ardından hava yoluyla Ankara’ya geldim. Esenboğa Havalimanı kayıtları da bunu açık ve net şekilde göstermektedir.”

Aracını almak için yeniden Tiran’a döndüğünü belirten Tanal, şu anda kara yoluyla Türkiye’ye dönüş yaptığını kaydetti.

'SELANİK’TE MOLA VERDİM'

Yunanistan’da bulunmasının nedenini de açıklayan Tanal, uzun kara yolculuğu sırasında Selanik’te kısa süreli mola verdiğini söyledi.

“Arnavutluk’tan hareket ettikten sonra uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Selanik’te mola verdim. Bu sırada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu evi ziyaret ettim. Kültür Bakanlığı yetkilileriyle ve Konsolosluk görevlileriyle görüştüm” diyen Tanal, bir otelde birkaç saat dinlenmesinin “algı operasyonuna” dönüştürüldüğünü savundu.

'TATİLDE DEĞİLDİM'

Hakkındaki eleştirilere sert tepki gösteren CHP’li vekil, dinlenmenin trafik güvenliği açısından zorunluluk olduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Ben tatilde değildim. Ben eğlencede değildim. Ben binlerce kilometrelik bir kara yolculuğundaydım. Trafik kuralları sürücülere gerektiğinde dinlenmeyi emreder. Bu bir tercih değil, sorumluluktur.”

Tanal ayrıca, “Hırsızlık mı yaptım? Rüşvet mi aldım? Yolsuzluk mu yaptım?” diyerek kendisine yöneltilen eleştirilerin siyasi rant amacı taşıdığını ifade etti.

Tanal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: