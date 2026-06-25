CHP'li belediye başkanının annesi de gözaltına alındı

Türkiye bugüne de CHP'li belediyelere operasyonlar ile uyandı. İzmir'de yapılan operasyonda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişgin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANININ ANNESİ DE GÖZALTINA ALINDI

Bu sabah yapılan gözaltılarda iki belediye başkanının yanı sıra bir belediye başkanının annesinin de soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı bilgilere göre Balçova Belediyesi Başkanı Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit de gözaltına alındı. Meryem Yiğit'in İzmir'deki özel bir hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu biliniyor.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Emniyet Müdürlüğü bu sabah yapılan operasyona dair "İnşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları/verdikleri, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunan İsmail Yetişkin (Seferihisar Belediye Başkanı), Onur Yiğit (Balçova Belediye Başkanı) ile aralarında Belediye çalışanları ve iş insanları da bulunan toplam 24 kişi gözaltına alınmıştır" açıklamasını yaptı.