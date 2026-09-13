CHP'li başkanın aracı kurşunlanmıştı: 6 kişi daha tutuklandı

İzmir’de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın makam aracının yanı sıra biri belediyeye ait iki işletmenin kurşunlanmasına ilişkin soruşturma genişletildi. Son operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 8’e yükseldi.

BAŞKANIN MAKAM ARACINA SİLAHLI SALDIRI

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın belediye otoparkında park halinde bulunan makam aracına 20 Ağustos’ta silahlı saldırı düzenlendi. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen K.S. ile kendisine yardım ettiği tespit edilen S.D., 24 Ağustos’ta tutuklandı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olduklarını belirledikleri T.S. ve U.U.’yu da gözaltına aldı. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BELEDİYE KAFESİ VE HUZUREVİNE DE SALDIRI

Soruşturmanın devamında 4 Eylül’de belediyeye ait bir kafenin, 9 Eylül’de ise belediye başkan yardımcısının kardeşine ait olduğu belirtilen bir huzurevinin kurşunlandığı tespit edildi. Bu iki saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, olayların aynı organizasyon kapsamında gerçekleştirildiği belirlendi.

6 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Son saldırılara ilişkin gözaltına alınan M.K., K.O., M.D. ve A.S. ile birlikte diğer şüphelilerden 6’sı tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son tutuklamalarla birlikte Çiğli Belediye Başkanı Yıldız’ın makam aracının ve işletmelerin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada tutuklu şüpheli sayısı 8’e yükseldi. (DHA)