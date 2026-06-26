CHP oylamayı protesto etmişti: Sayıştay Başkanlığı seçimi resmileşti

Metin Yener'in Sayıştay Başkanlığı'na yeniden seçilmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda, seçimin 24 Haziran 2026 tarihinde Genel Kurul'un 106'ncı birleşiminde yapıldığı belirtildi.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI'NA YENİDEN SEÇİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"3 Aralık 2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 13 ve 16'ncı maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 24 Haziran 2026 tarihli 106'ncı birleşiminde yapılan seçim sonucunda Metin Yener Sayıştay Başkanlığına seçilmiştir."

Metin Yener, daha önce de Sayıştay Başkanlığı görevini yürütüyordu. Yapılan seçimle birlikte görev süresi uzatıldı. Seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşti.

NE OLMUŞTU?

Sayıştay Başkanlığı seçimi, TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında gerçekleştirilmişti. Gizli oylamaya 289 milletvekili katılmış, mevcut başkan Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık yarışmıştı. CHP Grubu ise muhalefete aday belirleme ve söz hakkı tanınmaması nedeniyle oylamaya katılmama kararı almıştı. Yapılan oylamada Metin Yener 272 oy alarak yeniden Sayıştay Başkanlığı'na seçilmişti. Yener, 22 Haziran 2021'de ilk kez bu göreve seçilmişti.