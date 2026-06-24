Son Dakika | Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı seçimi bugün gerçekleştirildi. Mevcut Başkan, oylamada 272 oy alarak yeniden Sayıştay Başkanlığına seçildi ve böylelikle görevine devam etmesi kesinleşti.

SEÇİMDE İKİ ADAY YARIŞTI

Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında gerçekleştirilen gizli oylamada, mevcut başkan Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık yarıştı. Genel Kurul’daki oylamaya toplam 289 milletvekili katılım sağladı.

Yapılan seçimde, Bahtiyar Sazlık 14 oy aldı ve 3 oyu geçersiz sayıldı. Metin Yener ise 272 oy alarak Sayıştay Başkanlığı görevine yeniden seçilmiş oldu.

CHP GRUBU İSE OYLAMAYA KATILMADI

CHP grubu ise Sayıştay Başkanlığı seçimi için yapılan oylamaya seçim sürecine yönelik eleştirileri nedeniyle katılmama kararı almıştı.

METİN YENER KİMDİR?

Metin Yener, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Yener, Başbakanlıkta uzman yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. Başbakanlık uzmanı, daire başkanı, kanunlar ve kararlar genel müdür yardımcısı, personel ve prensipler genel müdürü olarak Başbakanlıkta görev yapan Yener, 3 Ağustos 2018'de Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak atandı.

Yüksek lisans eğitimlerini Gazi Üniversitesi'nde İktisat Politikası, Indiana Üniversitesi'nde ise Kamu Yönetimi alanlarında tamamlayan Yener, aynı zamanda Türk Devletleri Sayıştaylar Birliği Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Metin Yener, 22 Haziran 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından ilk kez Sayıştay Başkanlığına seçilmişti.