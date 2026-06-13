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Halk TV Türkiye CHP butlan yönetimi: 3 büyük ilin başkanlıklarında değişim olacak!

CHP butlan yönetimi: 3 büyük ilin başkanlıklarında değişim olacak!

CHP'nin butlan yönetimi sonrasında İletişim Koordinatörlüğüne atanan Ali Haydar Fırat katıldığı televizyon programında İstanbul, Ankara ve İzmir'de yönetim değişikliğine gidileceğini söyledi.

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CHP butlan yönetimi: 3 büyük ilin başkanlıklarında değişim olacak!
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CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti örgütlerinde ve TBMM grup yönetiminde yeni değişikliklere hazırlanabileceğini öne sürdü.

tv100 yayınında konuşan Fırat, özellikle üç büyükşehirde il başkanlıklarında değişim yaşanabileceğini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde de özellikle üç büyükşehir için bunu söyleyebilirim; Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanlıkları değişebilir. Büyük olasılıkla böyle bir süreç yaşanacaktır" ifadelerini kullandı.

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TBMM'deki grup yönetiminde de değişiklik beklendiğini dile getiren Fırat, yeni grup başkanvekillerinin atanabileceğini savundu.

Fırat, "Çok yüksek olasılıkla grup başkanvekillerine ilişkin bir atama yapılacak. Kılıçdaroğlu'nun tavrı son derece net; hiçbir biçimde kendi partililerini karşı karşıya getirmek istemiyor" dedi.

Ayrıca daha önce görevden alınan grup başkanvekillerinin odalarını boşaltmadığını da iddia eden Fırat, parti içindeki yeniden yapılanma sürecinin devam ettiğini ileri sürdü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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