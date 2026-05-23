Kurultay rüşveti dediler Kılıçdaroğlu'nun talimatı çıktı! Özgür Çelik tek tek açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 13 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ardından kameraların karşısına geçti. Kongre süreçlerinden 1,5 yıl sonra düğmeye basıldığını belirten Çelik, iddialara doğrudan elindeki belgelerle yanıt verdi.

"KONGREDEN 1,5 YIL SONRA DAVALAR AÇILDI"

Sürecin sosyal medya üzerinden yürütülen bir karalama kampanyası olduğunu belirten Özgür Çelik, operasyonun zamanlamasını şu sözlerle eleştirdi:

"Bugün yine bir şafak operasyonuyla uyandık. Bugün yapılan şafak operasyonu İstanbul Kongresine neden kayyum atandığının, kurultaya hangi gerekçelerle butlan kararı verildiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıktı. Tam bir turnusol kağıdı bugün yapılan operasyon. İstanbul Kongresine, kongreden bir buçuk yıl sonra davalar açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayına, kurultaydan bir buçuk yıl sonra davalar açıldı. Tamamen sosyal medya dedikodularıyla, gizli tanık ifadeleriyle ve iftiranamelerle davalar açılmıştı."

İSİM İSİM İDDİALAR VE ÇELİŞKİLER

Gözaltına alınan 13 kişiden 6'sının Çağlayan Adliyesi'ne getirildiğini belirten Çelik, bu isimlere yöneltilen suçlamaları ve tarihlerdeki çelişkileri doğrudan belgeleri işaret ederek şöyle anlattı:

Melda Tanışman Tutan (Eski Çekmeköy İlçe Başkanı): "Diyorlar ki 'Senin kardeşin bir belediyede işe girmiş ve bunun karşılığında da değişime oy vermiş.' Melda'nın kardeşi bir kere kongre delegesi değil. Kurultay delegesi de değil. O tarihte partiye üye de değil. İşte evrak burada; Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerinden ve kurultayından bir yıl sonra belediyede işe girmiş."

Metin Kaya (İBB Meclis Üyesi): "Metin Kaya Kurultayda değişime oy toplamak için menfaat teklif etmiş, değişimin yanında yer almış deniyor. Bakın çok açık ve net. Metin Kaya, İstanbul Kongresinde Cemal Canpolat'ın kırmızı listesinde kurultay delegesi adayı olduğu için zaten değişimi değil, değişimin karşısında rakip olan adayı desteklemiş."

Hayati Kaya (Meclis Üyesi): "Daha önce Ankara'da ifadeye çağrıldı. Şüpheli olarak ifade verdi. Ancak savcılar kendisini sanık olarak dosyaya eklemedi. İstanbul Kongresi veya kurultayla ilgili yazılan hiçbir iddianameye sanık olarak eklenmedi."

Safi Karayalçın (Kongre Delegesi): "Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açık olarak ifade etti. Diyorlar ki 'Beşiktaş Belediyesinden aldığı ihaleyle değişime destek vermiş.' Safi Karayalçın'ın şirketi ihaleyi 18.04.2023 tarihinde almış. Daha ilçe kongresi yapılmamış, il kongresi yapılmamış, kurultay yapılmamış. Ortada delege yok!"

"KEMAL BEY'İN TALİMATIYLA AÇILAN KAFEYİ SUÇ SAYDILAR"

Açıklamasında 2022-2023 dönemi Erzurum İl Başkanı Suat Dülger'in durumuna da özel bir parantez açan Çelik, "kurultay rüşveti" olarak gösterilen projenin aslında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kurultaydan çok önce hayata geçirildiğini şu sözlerle ifade etti:

"Suat Dülger Erzurum İl Başkanı iken, Beşiktaş Belediyesi'nin Erzurum'a kitap kafe açtığı ve bunun karşılığında kurultayda değişimi desteklediği iddia ediliyor. Erzurum'a açılan kitap kafe Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 2022 yılında açılmış. Kılıçdaroğlu 'Erzurum'a bir kitap kafe açın, gençler gelsin burada çok ucuz çay içsinler, ders çalışsınlar' diye talimat vermiş. 2022'de açılmış bir kitap kafeyi getirip kurultaya bağlayarak değişimi destekledi diyorlar."

39 İLÇEDE YÜRÜYÜŞ ÇAĞRISI

Partisine yönelik bu tür operasyonlara boyun eğmeyeceklerini vurgulayan Çelik, açıklamasını tüm İstanbulluları eyleme davet ederek sonlandırdı:

"Demokrasiye karşı monarşi hayalleri kuranlara, sandığı sembolik hale getirip demokrasiyi askıya almaya çalışanlara ve milletin önünden sandığı kaçırmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Bugün saat 19:00'da İstanbul'un 39 ilçesinde yürüyüş gerçekleştireceğiz. Ben de saat 19:00'da Kadıköy'de Süreyya Operası önünde olacağım. Topyekün bir mücadeleyle, topyekün bir direnişle bu karanlığı bu topraklardan sileceğiz."