Kemal Kılıçdaroğlu cephesi kurultay için tarih verdi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetti. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden görev koltuğuna oturdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında dün bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun butlan kararının ardından basın danışmanı olarak atadığı Atakan Sönmez görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götüreceğini ifade etti" dedi.

TEKİN 7 AY SONRAYI İŞARET ETTİ

Gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu'na yakın partililerden biri olan eski CHP'li vekil Gürsel Tekin kurultay için tarih verdi.

Sözcü'ye konuşan Gürsel Tekin, olağanüstü kurultay sürecinin önümüzdeki günlerde başlatılacağını ve uzun bir zamana bırakılmayacağını belirtti.

Tekin, CHP büyük kurultayının 7 ay sonra yapılacağını öne sürdü.