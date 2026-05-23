Kemal Kılıçdaroğlu tam gaz: Öncelikli işi ‘etik kurulu’ olacakmış!

CHP kurultay davasında, Genel Başkan Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası merak edilirken yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sabah'taki habere göre, mahkeme kararıyla göreve iade edilen Parti Meclis üyeleri (PM) ilk olarak "Parti İçi Etik Kurulu" oluşturacak.

NELER OLDU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada "mutlak butlan" kararını açıkladı. Karar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi görevden uzaklaştırıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden görevi devraldı.

İcra heyeti, mutlak butlan kararını Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etti.

YARGITAY'A İKİNCİ BAŞVURU

CHP, "mutlak butlan" kararına karşı Yargıtay'a yeniden başvurdu. Bu kez başvuru, CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına yapıldı. Önceki başvuru parti Kılıçdaroğlu tarafından geri çekilmişti.

YSK REDDETTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın mahkeme kararıyla iptal edilmesine karşı yaptığı başvuruyu reddetti.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

YSK'nın kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel telefonda görüştü.

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, "Görüşmede Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götüreceğini ifade etti. Özel, arkadaşlarıyla bunu değerlendirdikten sonra dönüş yapacağını ifade etti. Henüz bir takvim yok" açıklamasında bulundu.