Butlan sonrası yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin CHP'nin banka hesaplarına erişimi donduruldu
Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararının ardından Özgür Özel ile yönetiminin partinin banka hesaplarına erişimi donduruldu.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında "mutlak butlan" kararı verdi. Kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden partinin başına geçti.
Özgür Özel yönetimi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. CHP Genel Merkezi’nin kullandığı banka hesaplarına Özgür Özel yönetiminin erişimi kısıtlandı.
1,5 MİLYAR DEVREDİLECEK!
Banka hesaplarına Özgür Özel yönetiminin erişimine kısıtlama getirilmesi, "mutlak butlan" davasını açan taraflar arasında yer alan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın avukatlarının talebi üzerine gerçekleşti.
Sözcü'deki habere göre CHP, 2026 bütçe planlamasında 1,5 milyar TL'ye yakın Hazine yardımı aldı.
CHP yönetiminin harcamalarını yönettiği hesapların erişimi Kılıçdaroğlu ve ekibine devredilecek.