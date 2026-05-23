Bu gazetecilik mi? TGRT'nin temsilcisi paylaştı sosyal medya ayağa kalktı

İktidar medyasından TGRT'nin Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları ile görüşmesini dakika dakika yazdı. Sosyal medya 'Bu gazetecilik mi' diyerek ayağa kalktı.

İktidar medyasından TGRT'nin Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in, Ekrem İmamoğlu’nun avukat görüşmelerine ilişkin paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.

TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in, tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarıyla yaptığı görüşmelere ilişkin saat ve isim bilgileri paylaşması sosyal medyada tartışma yarattı.

Çok sayıda kullanıcı, paylaşımın gazetecilik faaliyeti olmadığını belirterek avukatların hedef gösterildiğini, mesleki faaliyetlerinin baskı altına alınmaya çalışıldığını ve kişisel verilerin ifşa edildiğini belirtildi.

BİLGİLERİ KİM SIZDIRDI?

Avukat görüşmelerinin yalnızca UYAP ve cezaevi kayıtlarında yer alabileceğine dikkat çeken hukukçular, bu bilgilerin kim tarafından ve nasıl sızdırıldığının araştırılması gerektiğini vurguladı.

Tepkilerde, paylaşımın “haber” değil, avukatlık faaliyetini engellemeye dönük bir fişleme ve taciz niteliği taşıdığı belirtildi. Bazı kullanıcılar, cezaevi görüş saatlerinin kamuoyuna servis edilmesinin hem veri ihlali hem de mesleki özgürlüğe müdahale anlamına geldiğini ifade etti.

"AVUKATLAR HEDEF GÖSTERİLİYOR" TEPKİSİ

Paylaşıma tepki gösterenler, özellikle kadın avukatların isimleri ve cezaevine giriş saatlerinin paylaşılmasının güvenlik riski yarattığını dile getirdi.

Bu durumun avukatların görevlerini özgürce yapmasını zorlaştırdığı, savunma hakkını da doğrudan etkilediği belirtildi.

Bazı hukukçular, İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliği’ne çağrı yaparak avukatlık faaliyetini hedef alan bu tür paylaşımlar karşısında somut adım atılması gerektiğini söyledi.

Eleştirilerde, yalnızca paylaşımı yapan kişinin değil, bu bilgileri temin eden kamu görevlilerinin de tespit edilmesi gerektiği vurgulandı.

Sosyal medyada, “Avukatların isimlerini ve cezaevi giriş saatlerini nereden, kimden ve nasıl temin edildiğini savcılık araştıracak mı?” sorusu da yöneltildi.

Birçok avukat, gazeteci ve vatandaş, benzer bir paylaşımın bağımsız medyada çalışan bir gazeteci tarafından yapılması hâlinde soruşturma ve tutuklama gerekçesi sayılacağını savundu.

