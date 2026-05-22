Son Dakika | CHP ile Kılıçdaroğlu arasında taktik savaşı: Yargıtay'a bir başvuru daha yapıldı
Son dakika haberi... Kemal Kılıçdaroğlu'nun çektiği temyiz başvurusu yeniden yapıldı. Başvuru, CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına yapıldı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nı “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal etmesi sonrası, Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırıldığı, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetiminin ise görevi devraldığı bildirildi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultayı'na yönelik verdiği tedbir kararına CHP Genel Merkezi'nce yapılan itirazı reddetti.
KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATLARI GERİ ÇEKTİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları, Özgür Özel'in avukatlarının mutlak butlan kararına yönelik temyiz başvurusunu geri çekti.
Başvuruda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, mutlak butlan kararına karşı sunulan temyiz dilekçesinde, kararın esası yönünden bozma talebinde bulunulduğu, ayrıca ihtiyati tedbirin kaldırılmasının da istendiği belirtildi.
CHP YENİDEN BAŞVURDU
Kılıçdaroğlu'na CHP'den karşı hamle geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çektiği temyiz başvurusu yeniden yapıldı.
