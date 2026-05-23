Van Gölü'nün incisi için altı tim nöbette: Avlamanın cezası binlerce lira

Van Gölü'nde üreme göçüne başlayan inci kefalini kaçak avcılardan korumak için atlı jandarma timi devriye geziyor. Araçların ulaşamadığı dere ve akarsu ağızlarında görev yapan tim, vatandaşları da bilgilendiriyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan atlı tim, inci kefalinin üreme göçü döneminde kaçak avcılığa karşı devriye atıyor.

Türkiye'nin 3 bin 712 kilometrekarelik en büyük gölü Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç ediyor. Akarsularda akıntıya karşı yüzen ve önüne çıkan engelleri adeta uçarak aşmaya çalışan balıkların korunması için güvenlik güçleri yoğun mesai harcıyor.

ARAÇLARIN GİREMEDİĞİ NOKTALARDA ATLI DEVRİYE

Atlı jandarma timi özellikle araçların ulaşamadığı akarsu ve derelerin gölle buluştuğu noktalarda görev yapıyor. Kaçak avcılığın önüne geçmeyi amaçlayan tim, bölgeye gelen vatandaşları da av yasakları konusunda bilgilendiriyor.

GÖÇÜ İZLEMEYE MALATYA'DAN GELDİLER

İnci kefalinin göçü her yıl ilgi çekiyor. Balık göçünü izlemek için Malatya'dan gelen Sevda Çakır, güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerin önemini vurguladı.

"İnci kefali göçünü izlemeye gelmiştik. Atlı jandarma birliklerimizin de burada balıkları koruma altına aldıklarını gördük. Jandarma personelinin her zaman burada bir çalışma sürdürdüğünü bilmek ayrıca gurur verici."

"GÖÇÜ GÖRMEK MUCİZEVİ BİR ŞEY"

Betül Babadağ da her yıl gerçekleşen bu doğa olayını yerinde görmek için geldiğini söyledi.

"Bu göçü görmek mucizevi bir şey. Atlı birlikler av yasağı zamanında balıkları koruyor ve bizi de bilgilendirdiler."

Göçü ilk kez izleyen 7 yaşındaki Ahsen Bozkurt ise atları sevdiğini ve çok eğlendiğini söyledi.

AVLAMANIN BİNLERCE LİRA CEZASI VAR

Geçtiğimiz günlerde Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri, termal dronla yürüttükleri devriyede Balaklı Mahallesi'nde 400 kilogram kaçak inci kefali avlayan E.A.'ya 27 bin 735 lira ceza uyguladı ve aracını 15 gün trafikten men etti.

Karahan Mahallesi'nde ise yaya devriye sırasında 100 kilogram kaçak avla yakalanan Ö.T.'ye 16 bin 106 lira idari para cezası kesildi. İki kişiye uygulanan toplam ceza 43 bin 841 lirayı buldu.

(AA)

