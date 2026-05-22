CHP'ye mutlak butlan çıktı: Özgür Çelik Trump - Erdoğan görüşmesine dikkat çekti

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve sonraki kurultay süreçleri hakkında tedbirli mutlak butlan kararı vermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yargı eliyle siyasetin dizayn edildiğini vurgulayan Çelik, kararın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeden saatler sonra çıkmasına dikkat çekti.

"ERDOĞAN'IN ÇARŞAMBA GÜNÜ TRUMP'LA GÖRÜŞMESİ TESADÜF DEĞİL"

"Trump'ın 19 Mart'tan önce Erdoğan'la görüşmesi tesadüf değildir. Çarşamba günü (20 Mayıs) Erdoğan'ın Trump'la görüşmesi tesadüf değildir. Dolayısıyla emperyalist güçlerin desteğiyle, siyasallaşmış yargı eliyle siyaseti dizayn etme çabasıdır." diyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, BirGün'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"CHP meselesi değildir mesele. Özgür Özel meselesi, Özgür Çelik meselesi değildir. Mesele memleket meselesi, demokrasi meselesi ve anayasal düzen meselesidir. Bu yönüyle hem toplumsal muhalefetin hem bütün demokratik kurumların hem yurttaşlarımızın sürece çok güçlü sahip çıktığını görüyoruz. Büyük tabloya baktığımız zaman atılan adımların zamanlamaları da çok çok manidardır. Ne zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri ve kurultayı tartışılmaya başlandı? O gündemin sıcaklığı içerisinde kaçırmış olabilir yurttaşlarımız. 2023'te Ekim ayında ben seçildim. Kasım'da genel başkanımız Sayın Özgür Özel seçildi. YSK'ya resmi itiraz sürelerinde hiçbir itiraz olmadı. Devam eden itiraz süreçlerinde herhangi bir itiraz süreci olmadı. Aradan bir buçuk yıl geçti. 19 Mart darbesinin gerçekleştiği gün İstanbul Kongresi'ne dava açtılar ve Kurultay'a dava açtılar."

Partisinin karar sonrası atacağı adımlardan da bahseden CHP İstanbul İl Başkanı CHP Genel Başkanı'nın Özgür Özel olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: