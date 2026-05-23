Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, X hesabından AKP'li vekilin imza attığı bildiriyi paylaştı.

Tartışmalı mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, X hesabı üzerinden bir imza bildirisi paylaştı. Bildiride AKP Milletvekili Hasan Ufak Çakır'ın da imzası yer aldı.

Son yerel seçimde elde ettiği zaferden bu yana Türkiye'nin birinci partisi olan CHP'ye yönelik Türk siyaseti ve hukukunda büyük tartışma yaratan bir karar verildi. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin idare mahkemesi kararı ile göreve döndüğü iddia edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetimi kararın hukuksuz olduğunu belirtip geçerli olmadığını belirtti. Özel'e 110 CHP'li vekil de destek verdi.

Butlan kararının ardından iktidar medyasından yorumculuk yapan Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı oldu.

Sönmez, 'arınma' iddiası ile Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillerin imzaladığı bildiriyi paylaştı.

Sönmez'in paylaştığı bildiri de AKP Mersin Milletvekili Hüseyin Ufuk Çakır'ın de yer aldığı görüldü.

Kılıçdaroğlu desteği ile tanınan Çakır, AKP'ye geçmişti. Rozetini de bizzat Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan takmıştı. Çakır, AKP'li olur olmaz topuk selamı vererek Erdoğan'a 'Başkmoutan' deyip özgüler dizmişti.

Atakan Sönmez'in paylaştığı bildiride imzası bulunan isimler şu şekilde:

Gamze Akkuş İlgezdi

Mahir Polat

Orhan Sarıbal

Mustafa Adıgüzel

Rıfat Nalbantoğlu

Sevda Erden Kılıç

Hüseyin Yıldız

Hasan Öztürkmen

Deniz Demir

Hasan Ufuk Çakır

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
