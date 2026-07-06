Cezaevleri taştı! 4 ayda 14 bin 534 yeni tutuklu ve hükümlü eklendi

AKP hükümetleri döneminde artan suç oranları neticesinde Türkiye genelindeki cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü sayısı her geçen gün artıyor. BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, ülke çapında toplam 305 bin kişi kapasitesine sahip olan cezaevlerinin mevcut nüfusu, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 427 bin 525 kişiye ulaşarak kapasitesinin çok üzerine çıktı. Yalnızca 1 Mart ile 1 Temmuz arasındaki 4 aylık kısa zaman diliminde cezaevlerine 14 bin 534 yeni tutuklu ve hükümlü eklendi. Haberde artan suç oranlarının yanı sıra toplumsal muhalefetin farklı kesimlerine yönelik uygulanan baskıların da etkisiyle birlikte cezaevlerindeki nüfusunun arttığı belirtildi.

MAHKUMLARA ADIM ATACAK YER KALMADI

Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan resmi istatistikler, cezaevlerindeki fiziksel yetersizliği ve kapasite sorununu gözler önüne serdi. Artan yoğun nüfus nedeniyle hükümlü ve tutukluların yaşam alanları ciddi oranda daralmaya başladı. 2023 yılında cezaevlerinde hükümlü başına düşen alan 29,2 metrekare olarak ölçülürken, bu alan 2025 yılının sonunda 24 metrekareye kadar geriledi. Spor salonları ve havalandırma alanları hariç tutularak hesaplanan bu daralmanın yanı sıra personel eksikliği de dikkat çekti. Resmi verilere göre 2025 yılında cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu başına düşen personel sayısı yalnızca 0,2 olarak kaydedildi.

50 YENİ CEZAEVİ İNŞA EDİLECEK

Mevcut cezaevlerinin ağzına kadar dolması ve ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalması üzerine yeni tesislerin inşası gündeme geldi. Şubat 2026 tarihinde düzenlenen TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu toplantısına katılan eski Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, sorunun çözümüne yönelik atılacak adımları paylaştı. Yıldırım, 2028 yılının sonuna kadar ülke genelinde 50 adet yeni cezaevinin inşa edileceğini duyurdu. Ayrıca, çağdaş infaz rejiminin standartlarına uygun olmayan ve eskiyen mevcut cezaevlerinin de kademeli olarak kapatılacağı bilgisi verildi.