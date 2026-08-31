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Halk TV Türkiye Çerkezköy'de iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Çerkezköy'de iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

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Çerkezköy'de iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar orta refüje savrulurken, sinyalizasyon direği devrildi. Araçlarda sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, Tugay Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 PRH 35 plakalı otomobil ile 59 ACN 413 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

ARAÇLARDA SIKIŞAN 2 KİŞİ KURTARILDI

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil orta refüje çıktı. Kazada kavşaktaki sinyalizasyon direği de devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kazanın ardından otomobillerde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçlardan çıkarıldı.

3'Ü ÇOCUK 6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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