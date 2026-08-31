Çerkezköy'de iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar orta refüje savrulurken, sinyalizasyon direği devrildi. Araçlarda sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaza, Tugay Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 PRH 35 plakalı otomobil ile 59 ACN 413 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
ARAÇLARDA SIKIŞAN 2 KİŞİ KURTARILDI
Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil orta refüje çıktı. Kazada kavşaktaki sinyalizasyon direği de devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazanın ardından otomobillerde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçlardan çıkarıldı.
3'Ü ÇOCUK 6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
(AA)