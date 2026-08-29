İstanbul'da yağış kazaları peş peşe getirdi: 4 ayrı kazada 3 kişi yaralandı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağışın ardından yolların kayganlaşması, peş peşe kazaları beraberinde getirdi. Sancaktepe, Çekmeköy, Sarıyer ve Pendik'te meydana gelen dört ayrı kazada araçlar kontrolden çıktı.

Kazaların üçünde can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, Pendik'teki zincirleme kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.

SANCAKTEPE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ

Sancaktepe'de saat 21.30 sıralarında Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu Samandıra mevkiinde beton mikseri devrildi.

İddiaya göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 NHM 112 plakalı beton mikseri devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları kontrolde araçta herhangi bir sıkışma olmadığını belirledi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ölen ya da yaralanan olmadığı tespit edildi.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR BARİYERE ÇARPTI

Çekmeköy'de ise saat 22.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli mevkiinde TIR kazası meydana geldi.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 31 AGJ 102 plakalı TIR, bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yapılan kontrollerde kazada ölen veya yaralanan olmadığı belirlendi.

SARIYER'DE İETT OTOBÜSÜ BARİYERE ÇARPTI

Sarıyer'de de yağış nedeniyle kayganlaşan yol kazaya neden oldu.

Saat 21.30 sıralarında Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde meydana gelen kazada, İstinye Dereiçi-Zincirlikuyu seferini yapan 29 numaralı İETT otobüsü kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Otobüsün, çevredeki evlere metreler kala durduğu öğrenildi. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu otobüste ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis ekipleri güvenlik amacıyla yolu bir süre trafiğe kapattı. Otobüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından cadde yeniden ulaşıma açıldı.

PENDİK'TE 4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 3 YARALI

Günün en ciddi kazası ise Pendik'te meydana geldi.

Saat 17.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Kurtköy-Pendik bağlantı yolunda, Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde dört aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı.

İddiaya göre yola dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan zeminde, aralarında polis özel harekat aracı ve askeri aracın da bulunduğu 4 araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralandığı belirlenen 2'si polis 3 kişi, ambulanslarla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.