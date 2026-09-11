Ceren Damar'ın katilinin avukatına "psikolojik" erteleme: Cezaevine hazır hissetmiyormuş!

Akademisyen Ceren Damar Şenel'i öldüren Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak'a, Damar hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle verilen hapis cezasının infazı bir yıl ertelendi. Bıçak, başvurusunda "psikolojik olarak infaza hazır hissetmediğini" öne sürdü.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesinin ardından görülen davada sanığın avukatı olan Vahit Bıçak, savunması sırasında Şenel'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandı.

2 Ocak 2019'da fakültedeki odasında kopya çeken öğrencisini yakalayan Şenel, Hikmet tarafından önce tabancayla vuruldu, ardından bıçaklanarak öldürüldü.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre cinayet davası sırasında Bıçak'ın hayatını kaybeden akademisyene yönelik sözleri tepki çekti. Bunun üzerine avukat hakkında "kişinin hatırasına hakaret" ve "hakaret" suçlarından dava açıldı.

Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Bıçak'ı "kişinin hatırasına hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezada takdir indirimi uygulamazken, Bıçak'ın avukatlık mesleğinin hak ve yetkilerini kullanmasını da 1 yıl süreyle yasakladı.

Karar daha sonra Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 4'üncü Ceza Dairesi, 14 Ocak 2026'da temyiz başvurusunu oy birliğiyle reddederek kararı onadı.

BAKANLIK İNFAZ İÇİN YAZI GÖNDERDİ

Kararın kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı tarafından yerel mahkemeye, cezanın infaz edilmesi ve avukatlık yasağının uygulanabilmesi için gerekli belgelerin gönderilmesi yönünde yazılar gönderildi.

Buna karşın süreç ilerlerken Bıçak, cezasının infazının ertelenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Başvurusunda avukatlık faaliyetlerinin yoğunluğunu, kronik diyabet hastalığını ve ailevi nedenleri gerekçe gösteren Bıçak, ayrıca "psikolojik olarak infaza hazır hissetmiyorum" ifadesini kullandı. Bıçak, cezasının iki yıl ertelenmesini talep etti.

TALEP AYNI GÜN KABUL EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ağır Ceza İlamat Masası, Bıçak'ın infaz erteleme talebini başvuru yaptığı gün kabul etti.

Kararla birlikte Bıçak'ın hapis cezasının infazı ile avukatlık mesleğini yapmasına ilişkin yasağın uygulanması bir yıl süreyle ertelendi.

Böylece Bıçak, erteleme süresi boyunca cezaevine girmeyecek ve avukatlık faaliyetini sürdürebilecek.