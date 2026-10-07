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Halk TV Türkiye Cemil Tugay'dan sosyal medya ayarı: AKP rozeti takılmadan yaptı

Cemil Tugay'dan sosyal medya ayarı: AKP rozeti takılmadan yaptı

Bugün AKP'ye katılacak olan Cemil Tugay, Erdoğan rozetini takmadan sosyal medya hesabından hızlı bir şekilde davranıp Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan'ı takibe aldı.

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Cemil Tugay'dan sosyal medya ayarı: AKP rozeti takılmadan yaptı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilk defa AKP tarafından yönetilmesine sebep olan CemilTugay, Erdoğan'ın eli ile rozet takmak üzere AKP Genel Merkez binasına gitti. Tugay, rozet takılmadan önce sosyal medya hesabından Erdoğan'ı takibe aldı.

Tugay'ın bazı YENİ Partili isimleri de takipten çıktığı, henüz Özgür Özel'i takipten çıkmadığı görüldü.

Cemil Tugay'dan sosyal medya ayarı: AKP rozeti takılmadan yaptı - Resim : 1

İZMİR'İ ÇOK SEVİYORMUŞ

AKP Genel Merkezi'ne gelen Tugay, gazetecilerine sorularına tek bir cümle ile yanıt verdi. Tugay, "İzmir'i çok seviyorum" dedi.

Cemil Tugay'dan sosyal medya ayarı: AKP rozeti takılmadan yaptı - Resim : 2

Son Dakika | Cemil Tugay AKP Genel Merkezi'ndeSon Dakika | Cemil Tugay AKP Genel Merkezi'nde

ÖZEL TUGAY İÇİN "BED-MAYE" DEDİ

Aylardır ortalıkta dolaşan AKP iddialarının gerçekliğe kavuşmasının ardından YENİ Parti lideri Özel dün akşam sosyal medya hesabından çok sert sözler sarf etti. Tugay için 'bed-maye' diyen Özel şu ifadeleri kullandı:

Bir asır önce saraydan bir imza alanlar, Anadolu’yu da aldıklarını sandılar. Yanıldılar. Şimdi de bir bed-maye’den tehditle imza alınca koca İzmir’i alacaklarını sanıyorlar. Yanılıyorlar. İzmir’e “gavur” diyenlerin, İzmir marşına merakı manidar. Rehni alan, mülke sahip olmaz. Mülk benim oldu sanan varsa işte meydan. Mert olan sandığı koyar, İzmirlilerin huzuruna çıkar. Bakanı aday çıkardın olmadı, Başbakanı aday çıkardın olmadı. İzmir’i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksın. KapKaç ile olmaz bu işler. Milletten ödü kopanın zaten süresi geriye işler. Hadi Erdoğan, yarın o namerd ile kamera karşısına geçmeni ve tarihe yeni bir utanç fotoğrafı bırakmanı bekliyorum. Kaçan kaçsın, giden gitsin. Ben milletin gözüne bakıyorum. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Millet bu olan biteni tarihin kara kaplı defterine yazıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cemil Tugay Recep Tayyip Erdoğan AK Parti
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