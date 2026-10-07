Cemil Tugay'dan sosyal medya ayarı: AKP rozeti takılmadan yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilk defa AKP tarafından yönetilmesine sebep olan CemilTugay, Erdoğan'ın eli ile rozet takmak üzere AKP Genel Merkez binasına gitti. Tugay, rozet takılmadan önce sosyal medya hesabından Erdoğan'ı takibe aldı.

Tugay'ın bazı YENİ Partili isimleri de takipten çıktığı, henüz Özgür Özel'i takipten çıkmadığı görüldü.

İZMİR'İ ÇOK SEVİYORMUŞ

AKP Genel Merkezi'ne gelen Tugay, gazetecilerine sorularına tek bir cümle ile yanıt verdi. Tugay, "İzmir'i çok seviyorum" dedi.

ÖZEL TUGAY İÇİN "BED-MAYE" DEDİ

Aylardır ortalıkta dolaşan AKP iddialarının gerçekliğe kavuşmasının ardından YENİ Parti lideri Özel dün akşam sosyal medya hesabından çok sert sözler sarf etti. Tugay için 'bed-maye' diyen Özel şu ifadeleri kullandı:

Bir asır önce saraydan bir imza alanlar, Anadolu’yu da aldıklarını sandılar. Yanıldılar. Şimdi de bir bed-maye’den tehditle imza alınca koca İzmir’i alacaklarını sanıyorlar. Yanılıyorlar. İzmir’e “gavur” diyenlerin, İzmir marşına merakı manidar. Rehni alan, mülke sahip olmaz. Mülk benim oldu sanan varsa işte meydan. Mert olan sandığı koyar, İzmirlilerin huzuruna çıkar. Bakanı aday çıkardın olmadı, Başbakanı aday çıkardın olmadı. İzmir’i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksın. KapKaç ile olmaz bu işler. Milletten ödü kopanın zaten süresi geriye işler. Hadi Erdoğan, yarın o namerd ile kamera karşısına geçmeni ve tarihe yeni bir utanç fotoğrafı bırakmanı bekliyorum. Kaçan kaçsın, giden gitsin. Ben milletin gözüne bakıyorum. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Millet bu olan biteni tarihin kara kaplı defterine yazıyor.