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Cem Yılmaz taburcu edildi: Kalp krizi geçirmişti!

Göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz’a anjiyo yapılmıştı. Kalp krizi geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören ünlü komedyen, taburcu edildi.

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Cem Yılmaz taburcu edildi: Kalp krizi geçirmişti!

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı yaşayan komedyen Cem Yılmaz, kaldırıldığı hastanede anjiyo yapıldıktan sonra tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.

GÖĞÜS AĞRISI SONRASI HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Cem Yılmaz, 29 Ağustos’ta Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı yaşadı. İhbar üzerine eve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolün ardından Yılmaz, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

ANJİYO YAPILMIŞTI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen Cem Yılmaz’a anjiyo yapıldı. Yılmaz, işlemin ardından koroner yoğun bakımda tedaviye alındı.

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TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

Kalp krizi takibinin tamamlanmasının ardından gerekli tetkikleri yapılan Cem Yılmaz, saat 19.30 sıralarında hastaneden taburcu edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cem Yılmaz Hastane
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