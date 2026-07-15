Cem Yılmaz bıraktı: Setten gelen kareye yorum yağdı

Cem Yılmaz, çekimleri devam eden GORA 4 GORA dizisinin setinden yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ünlü komedyen, yönetmen koltuğuna oturan 13 yaşındaki oğlu Kemal Yılmaz'ın çekimleri izlediği kareyi sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

CEM YILMAZ BIRAKTI... SETTEN GELEN KAREYE YORUM YAĞDI

Merakla beklenen GORA 4 GORA dizisinin çekimleri sürerken, Cem Yılmaz oğlu Kemal Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu anları takipçileriyle paylaştı.

Cem Yılmaz'ın 13 yaşındaki oğlu Kemal Yılmaz'ın sete yaptığı ziyarette yönetmen koltuğuna oturarak monitörden çekimleri takip ettiği anlar, ünlü komedyenin takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

GORA 4 GORA'NIN ÇEKİMLERİ SÜRÜYOR

Yıllar sonra GORA evrenini yeniden izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan GORA 4 GORA dizisinin senaryosu ve yönetmenliği Cem Yılmaz'ın imzasını taşıyor. Dijital platformda yayımlanacak yapımın çekimleri devam ediyor.

Geniş oyuncu kadrosuna sahip dizide Cem Yılmaz'ın yanı sıra Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz de rol alıyor.