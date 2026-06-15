Butlancıların Muğla İl Başkanlığı teklifini kabul etmedi: Atanmış il başkanı olmam

CHP Muğla örgütünde son günlerde kulisleri hareketlendiren atama iddialarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bodrum Halk Evleri Derneği Başkanı Mazhar Karakaya, CHP Genel Merkezi ile yaptığı görüşmelerde kendisine Muğla İl Başkanlığı veya İl Koordinatörlüğü görevlerinin teklif edildiğini doğruladı.

Ancak Karakaya, yapılan teklifi "Kesinlikle atanmış bir il başkanı olmam. Hiçbir şekilde atamayı kabul etmem" ifadeleriyle reddetti.

KARAKAYA İLE TEMASA GEÇİLDİ

Bodrum Haber'den Ayhan Ayten Karakaya'nın bilgilerine göre CHP Genel Merkezi, Muğla'daki örgütsel yapıya ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Karakaya ile temasa geçti. Görüşmelerde Karakaya'ya il başkanlığı ya da il koordinatörlüğü görevlerinden birini üstlenmesinin önerildiği, ayrıca il ve ilçe örgütlerinin durumuna ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlamasının istendiği öne sürüldü.

''KESİNLİKLE ATANMIŞ BİR İL BAŞKANI OLMAM''

Söz konusu tekliflere ilişkin açıklama yapan Karakaya, atanmış bir yönetim anlayışının parçası olmayacağını belirterek net bir tavır ortaya koydu.

Karakaya, "Kesinlikle atanmış bir il başkanı olmam. Hiçbir şekilde atamayı kabul etmem" ifadelerini kullanırken, örgüt iradesinin esas alınması gerektiğini vurguladı.

Karakaya'nın açıklaması, CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan yönetim tartışmalarının sürdüğü bir dönemde geldi. Parti örgütlerinde seçimle belirlenmiş yöneticilerin iradesinin korunması gerektiğini savunan çevreler, Karakaya'nın çıkışını örgüt demokrasisine yapılan bir vurgu olarak değerlendirdi.