Grup toplantısı için yetki tartışması... Bu hafta CHP Lideri Özel konuşacak mı?

CHP’de mahkeme kararı sonrası başlayan yetki tartışması, bu kez TBMM grup toplantısı ve grup başkanvekilliği üzerinden büyümeye devam ediyor. CHP Lideri Özgür Özel’in bu hafta da grup toplantısında konuşup konuşmayacağı merakla bekleniyor. Gözler Meclis’e çevrildi. Kılıçdaroğlu cephesinin, görevden düşürülen grup başkanvekillerinin yerine yeni isimler belirleme hazırlığında olduğu iddia edilirken sözcüsü de açıklama yaptı.

Bengü Türk'e konuşan Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslim Sarı, yaptığı açıklamada, "Yarın grup toplantısını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirecek. Olağan akışına uygun bir şekilde grup toplantımızı TBMM’de yapacağız" dedi.

Butlan cephesi geçen hafta da benzer bir açıklama yapsa da CHP Lideri Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı'nda konuşmuştu.

NELER YAŞANDI?

Gerilim geçen hafta TBMM’de yapılacak grup toplantısı öncesinde tırmandı. Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel de grup toplantısında konuşmak istedi. Bu durum, “CHP grup kürsüsüne kim çıkacak?” tartışmasını başlattı.

Meclis çevresinde sabah saatlerinden itibaren güvenlik önlemleri artırıldı. Özel’i ve Kılıçdaroğlu’nu destekleyen partililer TBMM önünde toplandı. Taraflar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Meclis Başkanlığı, güvenlik gerekçesiyle grup toplantısına ziyaretçi alınmayacağını duyurdu.

Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu TBMM’de konuşmaktan vazgeçti ve CHP Genel Merkezi’ne geçti. CHP Lideri Özel ise grup toplantısını Meclis’te yaptı.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN MECLİS GRUBU İRADESİ

Özgür Özel cephesi, CHP Meclis grubunun iradesini öne çıkarıyor. Bu görüşe göre grup başkanı ve grup başkanvekilleri, parti genel merkezi tarafından değil, milletvekilleri tarafından belirleniyor.

BAŞARIR VE GÜNAYDIN’IN SIFATI KALDIRILDI

Tartışmayı büyüten adım ise Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın grup başkanvekilliği sıfatlarının TBMM’nin resmi kayıtlarından kaldırılması oldu.

Kılıçdaroğlu yönetimi, Başarır ve Günaydın’ın da aralarında bulunduğu 9 ismi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti. Bu kararın ardından iki ismin grup başkanvekilliği unvanları TBMM sitesinden çıkarıldı.

Başarır ve Günaydın ise kararın hukuksuz olduğunu savundu. Özel cephesi, grup başkanvekillerinin ancak milletvekillerinin oyuyla seçilebileceğini ve görevden düşürülebileceğini belirtiyor.

CELAL ÇELİK MADDE GÖSTEREMEDİ

Tartışmanın en dikkat çeken başlıklarından biri de Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in canlı yayındaki açıklamaları oldu.

Çelik, CHP tüzüğüne göre Kılıçdaroğlu’nun grup başkanvekillerini görevden alabileceğini ve yerlerine yeni isimler atayabileceğini savundu. Ancak kendisine bu yetkinin tüzüğün hangi maddesinde yer aldığı sorulduğunda net bir yanıt veremedi.

Çelik’in “Tüzük önümde değil” yanıtı, CHP içindeki yetki tartışmasını daha da büyüttü. Özel cephesi bu açıklamayı, Kılıçdaroğlu yönetiminin Meclis grubuna doğrudan müdahale yetkisi bulunmadığının göstergesi olarak yorumladı.

YENİ ATAMA İDDİASI MASADA

Kulislerde Kılıçdaroğlu’nun boşalan grup başkanvekilliği koltukları için yeni isimler düşündüğü belirtiliyor. Ancak bu adımın atılması halinde Özgür Özel cephesinin karşı hamle yapacağı konuşuluyor.

Özel’e yakın milletvekillerinin iki olasılığı değerlendirdiği belirtiliyor. İlk yol, atanacak isimler için grup içinde güvensizlik süreci başlatmak. İkinci yol ise bu isimlerin grup disiplin süreci üzerinden etkisiz bırakılması.