Büşra bebeğin kaybında kritik gelişme! Kardeşleri konuştu: Çadırdan aldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda 10 Eylül'de kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra bebeğin akıbetiyle ilgili yürütülen soruşturmada çok yönlü gelişmeler yaşanıyor.

Olayın ardından koruma altına alınarak Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirilen kardeşlerden R.B. ve H.B., 16 Eylül'de sosyal çalışmacı eşliğinde dinlendi. Çocukların, babalarının borçlu olduğu Mehmet K. isimli şahsın çadıra girerek küçük Büşra'yı alıp götürdüğünü ifade etmesi soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Bu kritik beyan üzerine Diyarbakır'da olduğu belirlenen şüpheli Mehmet K. operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

ANNE BİR KEZ DAHA İFADE DEĞİŞTİRDİ

Çocukların beyanının ardından savcılıkta yeniden ifade veren anne Elif Balıkçı, daha önceki beyanlarını eşi Yusuf Balıkçı ve ablası Rahime Budak'ın yönlendirmesiyle verdiğini öne sürdü. Anne Balıkçı, Mehmet K.'nin bebeği götürdüğünü doğrudan görmediğini ancak eşinin bu şahsa borcu olduğunu bildiğini söyledi. Daha önceki ifadelerinde önce çocuğun para karşılığı satıldığını, ardından eşi tarafından öldürülüp araziye bırakıldığını iddia etmişti.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; baba Yusuf Balıkçı ve anne Elif Balıkçı, "Çocuk altsoyu kasten öldürme" suçundan, akrabaları Rahime Budak, Özcan Budak, Mithat Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Suçluyu kayırma" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Büşra bebeğe ait herhangi bir ize ulaşabilmek amacıyla 10 Eylül'den bu yana bölgede başlatılan arama çalışmaları bugün de devam ediyor. Soruşturmanın selameti açısından Göndüren köyü girişinden itibaren bölgeye sivil araç ve şahısların girişine izin verilmiyor. (DHA)