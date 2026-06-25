Bursa'da halk otobüsü devrildi: Yola aniden çıkan çocuğu kurtarmak isterken canından oluyordu!

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Karalar Mahallesi TOKİ 3’üncü Etap konutları yolunda bugün saat 12.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Yokuş aşağı seyir halinde olan Yıldırım D. (45) idaresindeki özel halk otobüsü, iddiaya göre yola aniden çıkan bir çocuğa çarpmamak amacıyla manevra yaptı. Şoförün ani refleksi sonucunda kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

Sürücü Yıldırım D.’nin devrilen otobüsün içerisinde sıkıştığnı fark eden çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan şoför, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. (DHA)