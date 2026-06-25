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Halk TV Türkiye Ankara'da 1 kişinin can verdiği feci otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da 1 kişinin can verdiği feci otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı EGO otobüsü kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Ankara'nın Etimesgut ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 23 Haziran'da meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı. Ömer Karatay yönetimindeki ticari araç ile A.Ö.Ç. idaresindeki EGO otobüsünün çarpışma anı, araç içi kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

YOLDAN ÇIKIP YAYAYA ÇARPMIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan EGO otobüsü, yoldan çıkarak önce yol kenarındaki bir ağaca, ardından da o sırada bölgede bulunan bir yayaya çarpmış. Kaza sonucunda otobüsün çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybederken, otobüsün içinde bulunan 9 kişi de yaralanmıştı.

Ankara'da 1 kişinin can verdiği feci otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Resim : 1

SÜRÜCÜ TUTUKLANMIŞTI

Meydana gelen kazanın ardından başlatılan adli süreç kapsamında, kazaya karışan ticari aracın sürücüsü Ömer Karatay gözaltına alınmış ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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