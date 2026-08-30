Bursa'da düğün yemeği krizi: 100'den fazla kişi hastanelik oldu!

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Karıncalı Mahallesi'nde düzenlenen sünnet düğününde ikram edilen yemek sonrası çok sayıda kişide mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi rahatsızlıklar meydana geldi. Düğüne katılan konuklara tavuk ve pilav ikram edildi.

YEMEKTEN 100'DEN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "30.08.2026 tarihinde Orhaneli ilçesinde düzenlenen bir cemiyette yaklaşık 500 vatandaşımıza ikram edilen yemekten 100'den fazla vatandaşımız etkilenmiştir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, hafif semptomları bulunan bazı vatandaşların hastanede tedavi altına alındığı ve an itibarıyla durumu ağır seyreden vatandaş bulunmadığı belirtildi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Zehirlenme belirtisi gösterenler ambulanslar ve özel araçlarla Orhaneli Devlet Hastanesi ile Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye başvuranların tedavileri devam ederken, Sağlık Müdürlüğü olayı yakından takip ettiğini bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ve gıda zehirlenmesinin nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğünü belirtti. Kamuoyuna yapılan duyuruda, gelişmelerin takip edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.

(DHA)