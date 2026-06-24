Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaşayan Ahmet Öztürk (71), dedesinden ve babasından öğrendiği ipek böcekçiliğini yaklaşık 60 yıldır sürdürüyor. Öztürk, bu yıl elde ettiği 94 kilogram kozadan 216 bin lira gelir sağladı.

Ahmet Öztürk, ipek böceği yetiştiriciliğine çocukluk yaşlarında ailesinden öğrenerek başladı. Öztürk, sahip olduğu 500 dut ağacından topladığı yapraklarla böcekleri evinin altındaki özel alanda besliyor.

40 GÜNLÜK ÜRETİM SÜRECİ TAMAMLANDI

Yaklaşık 40 gün süren üretim sürecinin ardından Öztürk bu yıl 94 kilogram koza elde etti. Kozalar, Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından kilogramı 2 bin 300 liradan satın alındı.

Öztürk bu satıştan toplam 216 bin lira gelir sağladı.

MAHALLEYE BÖCEK EVİ YAPILACAK

Öztürk, üretimde hava şartları ve böceğin yetişeceği ortamın belirleyici olduğunu vurguladı. Öztürk, "Kendimi bildim bileli böcek yetiştiriciliği yapıyoruz. Nallıhan için geliri en iyi iş, ipek böceğidir. Aynı zamanda bu böcekleri yetiştirebilmemiz için dut ağacından çok faydalanırız. Yaprağını hayvana yediriyoruz. Her sene çok verim alıyoruz. İpek böceği yetiştiriciliğinde yer, çok önemli. Bu sene yetkililerden sözünü aldık. İnşallah mahallemize bir böcek evi yapacaklar. Böcek evi de olursa çok daha verimli üretim yapacağız" diye konuştu.

KOZADAKİ İPLİK 500-600 METRE UZUYOR

Öztürk, böceklerin geldiği gün yemlenmeye başladığını ve ilk günlerde dut yaprağının küçük parçalar halinde verildiğini anlattı. 10 gün sonra yaprakların daha iri verildiğini belirten Öztürk, böceğin yediği yaprak miktarıyla doğru orantılı geliştiğini söyledi.

Öztürk'e göre kozanın ağırlığı 1 ile 2 gram arasında değişiyor. Kozayı oluşturan ipek ipliklerin uzunluğu ise 500 ile 600 metre arasında uzuyor.

"İPEK BÖCEĞİ KADAR GELİR VEREN İŞ YOK"

Öztürk, ailesinin de bu işte kendisine destek olduğunu belirtti. Çocuklarının hevesli olduğunu ve kendisinden sonra mesleği sürdürmelerini istediğini söyleyen Öztürk, herkese ipek böcekçiliğini tavsiye ettiğini ifade etti.

Öztürk, "Bu işte yardımcın olmak zorunda. Çocuklarım da hevesli ve yardımcı oluyorlar. Benden sonra onların da sürdürmesini istiyorum. Ben herkese söylüyorum ve tavsiye ediyorum, ipek böceği kadar gelir veren bir iş daha yoktur.

Şu anda kilosu 2 bin 300 lira. Yıllık 100 kilograma yakın üretim yapıyoruz. Eşimle birlikte ömrümüz yettikçe bu işi yapacağız. Bildiğim kadarıyla Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden sonra en çok koza üreten yerlerden biri Nallıhan" ifadelerini kullandı.

(DHA)