Tek bir kutusu 70 bin lira kazandırıyor

Edirne'de geçmişte yaygın olan ipekböcekçiliğini yeniden canlandırmak için başlatılan proje ilk ürününü verdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Uzunköprü'ye bağlı Balabankoru ve Meriç'e bağlı Alibey köylerinde kadın üreticiler yaş kozaları topladı.

YEDİ ÜRETİCİYLE YENİDEN BAŞLADI

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Balabankoru köyündeki hasatta yaptığı açıklamada Tayakadın ve Alibey köylerindeki 7 üreticiyle ipekböceği yetiştiriciliğini yeniden başlattıklarını anlattı. Köse, Türkiye'nin bu alanda önemli bir üretici olduğunu belirtti.

"Yıllık yaklaşık 130 ton ipekböceği üretimi var. Biz de bu kültürü Edirne'de yeniden canlandıralım, alternatif gelir kaynağı oluşsun diye bir çalışma gerçekleştirdik."

BİR KUTUDAN 70 BİN LİRA GELİR

Köse'nin verdiği bilgiye göre üreticiler bir kutu ipekböceğinden yaklaşık 35 kilogram koza elde ediyor. Bu miktar üreticiye yaklaşık 70 bin lira gelir sağlıyor.

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken ise unutulmaya yüz tutmuş ipekböcekçiliğinin yeniden canlanmasının kırsal kalkınma açısından değerli olduğunu söyledi. Köken kadınların üretime katılımına dikkat çekti.

"Kadınlarımızı istihdama dahil ediyoruz. Ekonomilerine katkı sunarken köye dönüşün de bir örneğini sergiliyorlar."

"GELECEK SEZON DAHA VERİMLİ OLACAK"

Kozabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık ilk yılın üreticilere tecrübe kazandırdığını, gelecek sezon verimin artacağını dile getirdi. Üretici Sevcan Erdoğan da çocukluğunda ailesinden gördüğü ipekböcekçiliğine yeniden başlamaktan duyduğu mutluluğu paylaştı.

Hasat programının ardından heyet Alibey köyüne geçerek üretici kadınlarla yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi.

(AA)