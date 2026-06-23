Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Çakıroğlu Mahallesi'nde büyüyen Remziye ve Ali Baykın, küçük yaşlarda ailelerinin yanında koza üretimini öğrendi. 50 yıl önce evlenen çift, çiftçiliğin yanında ata mirası ipek böceği yetiştiriciliğini de hiç bırakmadı.

İlçe merkezine taşınmalarına rağmen her yıl mayıs-haziran aylarında köye dönen Baykın çifti, koza üretim dönemini başından sonuna birlikte geçiriyor.

"SEDİRİN ALTINDA VE ÜSTÜNDE BÖCEK BÜYÜTÜRDÜK"

S.S. 51 Numaralı Adapazarı Koza Tarım Satış Kooperatifi Başkanı da olan Ali Baykın, 20'li yaşlarında bu işe başladığını anlattı. Çocukluğunda köydeki herkesin ipek böceği yetiştirdiğini belirten Baykın, o dönem evlerdeki dar odalarda, sedirin altına ve üstüne sererek böcek büyüttüklerini söyledi.

"O zamanlar 20 bin canlı tohum paketini parayla alır, eve getirip sıcak su yapardık ve buharıyla kozayı çıkarırdık. Bugün öyle değil. Tohumlar Bursa ve Eskişehir'den geliyor. Laboratuvarlara giriyor, oradan 20-40 veya 60 bin olarak çıkıyor ve canlı olarak bize teslim ediliyor, biz de büyütüyoruz" dedi.

BİR KOZADAN 1,5 KİLOMETRE İPLİK ÇIKIYOR

Baykın, canlı tohumlar gelir gelmez dut yaprağı verdiklerini ve böcekleri 60 santimetreye 1 metre boyutundaki kutularda büyüttüklerini anlattı. Bir kozadan 1,5 kilometre iplik oluştuğunu vurgulayan Baykın, üretim süresinin de oldukça kısa olduğuna dikkat çekti.

"Hepsi bu kadar 25 gün, 10 gün de dalda kalacak, 35 günde gönderiyorsun. Devlet desteği de var, biraz da kooperatif karşılıyor" diye konuştu.

FINDIK İLACI KOZALARI ÖLDÜRDÜ, VAZGEÇMEDEN ÜÇÜNCÜ KEZ DENEDİ

Baykın, bu yıl fındığa atılan ilaçların böceklere büyük zarar verdiğini aktardı. İlk yetiştirdiği kozalar 3 günde, ikinci aldıkları ise 12 günde öldü. Ancak bölgede çok sayıda dut ağacı olması sayesinde vazgeçmedi ve üçüncü denemede başarılı oldu.

Topladığı kozalardan en az 150 bin lira gelir beklediğini söyleyen Baykın, koza fiyatının şu an kilogramda 2 bin 300 lira olduğunu belirtti.

"Belirli yaşa geldik ama ölene kadar yaparız. Çocuklarım 'Yapma baba' diyor ama ben 'Yapacağım' diyorum. Bu işin devamı olursa güzel olur ama ilaçlamalar bizi mahvediyor" dedi.

"BEN BAŞLAYINCA O DA HEVESLENDİ"

69 yaşındaki Remziye Baykın, mesleği çok küçükken ailesinden gördüğünü söyledi. Evlendiklerinde maddi durumlarının zayıf olduğunu ve eşini bu işe kendisinin teşvik ettiğini anlattı.

"Evlendiğimde eşim yapmak istemiyordu, evimiz çok dardı. Kadınız bir şeyler lazım oluyordu, ben de yapmak istedim. Ben yetiştirmeye başlayınca o da heveslendi, daha fazla yapmaya başladık" dedi.

Yarım asırdır alıştıkları mesleklerini severek sürdürdüklerini belirten Baykın, gençlere de bu işi tavsiye etti.

"Biz artık az yapabiliyoruz. Yapmış olsalar gençler için çok iyi bir şey. Boş durmaktansa çok güzel" diye konuştu.

(AA)