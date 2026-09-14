Bulun bu vicdansızı! Kediyi önce sıktı sonra kafasından tutup yere vurdu

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Olay, saat 08.00 sıralarında, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen kişini kucağındaki kediyi önce sıktığı, ardından da kafasından tutup hızla yere vurduğu görüldü.

ÖNCE KEDİYİ SIKTI SONRA KAFASINDAN TUTUP YERE VURDU

O anlar, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayakta durmakta güçlük çeken şüphelinin, kucağındaki kediyi önce sıktığı, ardından da kafasından tutup hızla yere vurduğu görüldü.

Kedinin şüphelinin kucağındayken acıyla bağırdığı anlar ile şüpheli tarafından yere vurulduğu anların sesi de görüntüde duyuldu.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntüleri izleyen mahalleli, duruma tepki gösterdi. Şikayet üzerine şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)