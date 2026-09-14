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Halk TV Türkiye Bulun bu vicdansızı! Kediyi önce sıktı sonra kafasından tutup yere vurdu

Bulun bu vicdansızı! Kediyi önce sıktı sonra kafasından tutup yere vurdu

Bursa'da bir kişinin kucağındaki kediye şiddet uygulayıp, önce sıkıp ardından kafasından tutarak yere vurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, saat 08.00 sıralarında, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen kişini kucağındaki kediyi önce sıktığı, ardından da kafasından tutup hızla yere vurduğu görüldü.

Bulun bu vicdansızı! Kediyi önce sıktı sonra kafasından tutup yere vurdu - Resim : 1

ÖNCE KEDİYİ SIKTI SONRA KAFASINDAN TUTUP YERE VURDU

O anlar, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayakta durmakta güçlük çeken şüphelinin, kucağındaki kediyi önce sıktığı, ardından da kafasından tutup hızla yere vurduğu görüldü.

Bulun bu vicdansızı! Kediyi önce sıktı sonra kafasından tutup yere vurdu - Resim : 2

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Kedinin şüphelinin kucağındayken acıyla bağırdığı anlar ile şüpheli tarafından yere vurulduğu anların sesi de görüntüde duyuldu.

Bulun bu vicdansızı! Kediyi önce sıktı sonra kafasından tutup yere vurdu - Resim : 4

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntüleri izleyen mahalleli, duruma tepki gösterdi. Şikayet üzerine şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

Bulun bu vicdansızı! Kediyi önce sıktı sonra kafasından tutup yere vurdu - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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