Bu da NATO için 'önleyici gözaltı!' Avukatla görüşler de kısıtlandı

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde Antalya’da sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında çeşitli sol siyasi parti, kitle örgütü ve gençlik örgütlerinin üyelerinin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonların ardından gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında 24 saat süreyle avukatla görüş kısıtlaması kararı getirildiği öğrenildi.

DETAYLI AÇIKLAMA YAPILMADI

Operasyonların gerekçesine ve gözaltına alınan kişilere yöneltilen suçlamalara ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

OPERASYONLARA TEPKİ

Zirve öncesinde gerçekleştirilen operasyonlar, bazı siyasi çevreler ile demokratik kitle örgütlerinin tepkisine neden oldu. Operasyonların muhalif kesimlere yönelik olduğunu savunan örgütler, gözaltı kararları ile avukat görüşmesine getirilen kısıtlamaya tepki gösterdi.

Hak savunucuları ve demokratik kitle örgütleri, gözaltına alınan kişilerin hukuki durumunu takip ettiklerini ve gelişmelere ilişkin kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı. Gözaltına alınan 35 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AKADEMİSYEN VE GAZETECİLER DE GÖZALTINDA

Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde, çok sayıda ilde gözaltı işlemleri devam ediyor. Akademisyen ve yazar Doç. Dr. Sibel Özbudun, sosyal medya hesabından, akademisyen ve yazar Temel Demirer ile gözaltına alındığını duyurdu. T24'ten Buse Söğütlü ve Oda TV'den Ceren Erdoğdu da gözaltına alındı.