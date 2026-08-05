Bozkırın gizemli sakini şehir merkezine indi: Bitlis'te görüntülendi

Türkiye'de nadir rastlanan memeli türlerinden Arap tavşanı, Bitlis kent merkezine yakın bir noktada gece saatlerinde görüntülendi. IUCN Kırmızı Listesi'nde yer alan türün yerleşim alanına kadar gelmesi doğaseverlerin dikkatini çekti.

Bitlis'te koruma altındaki Arap tavşanı, dün gece kent merkezine yakın bir bölgede objektiflere yansıdı. Uzun kulakları, güçlü arka bacakları ve uzun kuyruğuyla bilinen tür, genellikle bozkır ve yarı çöl habitatlarında yaşıyor.

IUCN KIRMIZI LİSTESİNDE YER ALIYOR

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi kapsamında değerlendirilen Arap tavşanı, Türkiye'nin nadir yaban memelileri arasında bulunuyor. Türün yerleşim alanına kadar inmesi doğaseverlerin ilgisini çekti.

Görüntüleri, Doğa Gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Doç. Dr. Cihan Önen ile doğa fotoğrafçısı Resul Çubukçu kaydetti.

BÖLGENİN ZENGİN EKOSİSTEMİ BİR KEZ DAHA KANITLANDI

Uzmanlar, yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarının korunmasının biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bitlis'te son yıllarda yaban keçisi, boz ayı, kurt ve tilki gibi birçok türün görüntülenmesinin ardından Arap tavşanının da kayıt altına alınması, bölgenin zengin ekosistemini bir kez daha ortaya koydu.

(DHA)