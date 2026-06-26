Boşanma aşamasındaki kocasını silahla vurmaya gitti! Tutukluk yapınca kabzasıyla kafasına vurdu

Olay, Çerkezköy Bağlık Mahallesi Kartal Sokak'ta bulunan bir büfede meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan Mersiye Işıklı, eşi Rahim Işıklı ile büfede karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Mersiye Işıklı, yanında getirdiği tabancayı eşine doğrultarak tetiğe bastı. Ancak silahın tutukluk yapması nedeniyle ateş almadı.

SİLAH PATLAMAYINCA KABZASIYLA BAŞINDAN YARALADI

Çerkezköy Haber'den Şaban Kardeş'in aktardığı bilgilere göre tabancanın ateş almaması üzerine ikili arasında arbede yaşandı. Boğuşma sırasında Mersiye Işıklı'nın elindeki tabancanın kabzası Rahim Işıklı'nın başına isabet etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Rahim Işıklı, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

CİNAYET GİRİŞİMİNDE KULLANILAN SİLAH KIZLARININ ÇIKTI

Polis ekiplerinin olay yerinde ve silahta yaptığı inceleme, çarpıcı bir detayı ortaya çıkardı. Olayda kullanılan tabancanın, çiftin kızına ait ve bulundurma ruhsatlı olduğu belirlendi. Cinayet girişiminde kullanılan tabancaya incelenmek üzere el konulurken, olayla ilgili kriminal inceleme başlatıldı.

"BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM"

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Mersiye Işıklı'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Işıklı'nın, boşanma sürecinde olduğu eşinin kendisini aldattığını öne sürdüğü ve mal paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle silahı kullandığını belirterek, eylemini "Bir anlık öfkeyle yaptım" sözleriyle savunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mersiye Işıklı, çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.