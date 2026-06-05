Boşanma aşamasındaki eşini vurdu: Yakalanma korkusundan intihar etti

Konya'da besicilik işi yapan 65 yaşındaki Ali Sarıkaya, boşanma aşamasında olduğu 50 yaşındaki eşi Yüksel Sarıkaya'yı tabanca ile vurarak yaraladı. Sarıkaya'nın daha önceden uzaklaştırma kararı olduğu ve saldırıdan sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi, daha sonra polise yakalanacağını anlayıp aynı tabancayla kendi başına da ateş ederek intihar etti.

EŞİNİ GÖĞSÜNDEN YARALADI

Sabah saat 07.30 sıralarında Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Hilal Caddesi'nde meydana gelen olayda, 3 çocuk annesi ve boşanma aşamasında olan Yüksel Sarıkaya, çalıştığı fabrikaya gitmek için evden çıktı. Yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra Yüksel Sarıkaya'nın karşısına eşi Ali Sarıkaya çıktı. Aralarında tartışma çıkmasının ardından Ali Sarıkaya, tabancayla ateş ederek Yüksel Sarıkaya'yı göğsünden yaraladı. Yüksel Sarıkaya kanlar içinde yeğe yığıldı, Ali Sarıkaya ise aracına binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TEDAVİ ALTINDA

Olayın ardından ağır yaralanan Yüksel Sarıkaya, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sarıkaya'nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Saldırının ardından kaçan ve Aksaray kara yolunda polise yakalanacağını anlayan Ali Sarıkaya ise, aynı tabancayı kendi başına dayayarak ateş etti. Kanlar içinde kalarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Sarıkaya, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)